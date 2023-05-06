В повітряних силах таки підтвердили збиття “Кинжала”

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові все таки збили російську ракету “Кинджал”.

Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії.

“І ще одне, не потрібно бігти, як кажуть в Україні: поперед батька в пекло, завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог! Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили! На все свій час. Допомагайте один одному у важкі хвилини, вірте в наші Повітряні Сили, вірте в ППО!”, – наголосив Олещук.

Інформацію про це опублікували і в Повітряних Силах, хоча ще вчора там від коментарів відмовилися.

“Близько 2.30 у небі Київщини ЗРК “Patriot” знищено аеробалістичну ракету Х-47 “Кинджал”, запущену із МіГ-31К з території Росії”.