Політика

В повітряних силах таки підтвердили збиття “Кинжала”

6 Травня 2023 11:48
47
читать на русском →
ппо, повітряні сили

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові все таки збили російську ракету “Кинджал”.

Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії.

“І ще одне, не потрібно бігти, як кажуть в Україні: поперед батька в пекло, завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог! Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили! На все свій час. Допомагайте один одному у важкі хвилини, вірте в наші Повітряні Сили, вірте в ППО!”, – наголосив Олещук.

Інформацію про це опублікували і в Повітряних Силах, хоча ще вчора там від коментарів відмовилися.

“Близько 2.30 у небі Київщини ЗРК “Patriot” знищено аеробалістичну ракету Х-47 “Кинджал”, запущену із МіГ-31К з території Росії”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Травня 2023 11:48
47

В повітряних силах таки підтвердили збиття “Кинжала”
6 Травня 2023 12:59
49

В ISW пояснили, чому росіяни припинили наступ на Бахмут
6 Травня 2023 10:41
21

На Луганщині окупанти виселяють з власних домівок українців,які відмовилися від російського громадянства
5 Травня 2023 22:08
57

Сторони у “зерновій угоді” знову не домовилися
5 Травня 2023 20:51
341

CNN: Ефективність HIMARS суттєво знизилася
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
Юрій ЛУЦЕНКО

Кава у Бахмуті
Александр КИРШ

Украина изменила мир больше, чем распад советской империи
Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
усі думки