Політика

В Офісі президента повідомили подробиці повернення додому захисників “Азовсталі”

8 Липня 2023 18:39
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азовсталь

За результатами переговорів із турецькою стороною Україна повернула на батьківщину військових – захисників «Азовсталі»: командира окремого загону спеціального призначення Національної гвардії «Азов» Героя України Дениса Прокопенка, його заступника Святослава Паламаря, виконувача обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, старшого офіцера «Азова» Олега Хоменка та командира 12-ї бригади Нацгвардії Дениса Шлегу.

Військові перебували в Туреччині після звільнення з російського полону, нагадали в Офісі президента.

Зеленський зустрів захисників в аеропорту Стамбула та привітав їх із поверненням.

На борту літака він поспілкувався із захисниками «Азовсталі» та подякував за їхню мужність та стійкість.


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