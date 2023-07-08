Політика

“Анкара порушила домовленості”. Пєсков про повернення додому захисників “Азовсталі”

8 Липня 2023 19:57
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азовсталь

Росію ніхто не повідомляв про передачу українцям захисників “Азовсталі” з Туреччини. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

“Анкара порушила домовленості, відпустивши ватажків “Азова” в Україну”, – заявив Пєсков.

За його словами, турецька влада не повідомляла Москві про своє рішення.

Як повідомлялося, сьогодні за результатами переговорів із турецькою стороною Україна повернула на батьківщину військових – захисників «Азовсталі»: командира окремого загону спеціального призначення Національної гвардії «Азов» Героя України Дениса Прокопенка, його заступника Святослава Паламаря, виконуючого обов’язки командира 36-ї окремої бригади піхоти Сергія Волинського, старшого офіцера «Азова» Олега Хоменка та командира 12-ї бригади Нацгвардії Дениса Шлегу.

Вони перебували у Туреччині з вересня минулого року.

Як відомо, звільнені з російського полону командири “Азова” до кінця війни мали перебувати в Туреччині під протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана.


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