Україна продає браслети з останньої партії металу з «Азовсталі». Кошти спрямують на дрони

Фандрейзингова платформа United24 запустила проєкт «Азовсталь. Символ незламності» для збору коштів на підтримку України під час війни. Перша частина ініціативи — продаж браслетів, виготовлених з останньої довоєнної партії металу заводу «Азовсталь».

Про це повідомляє Офіс президента.

Через обмежений обсяг сталі виготовили 10 тисяч браслетів. Кожен виріб створений із 5 грамів сталі, виробленої на прокатному стані 3600 «Азовсталі». Саме з такого сплаву 1981 року виготовили шахту для запуску космічного корабля, а 2012-го — новий саркофаг для Чорнобильської АЕС.

Дизайн браслетів — паракорд із вигравіюваним гербом України — розробив ювелірний дім SOVA. Вартість одного виробу — 1500 грн. Придбати браслет можна на сайті United24 або в мережі ювелірних магазинів. Доставлятиме браслети власним коштом партнер проєкту — «Нова пошта».

Увесь прибуток від продажу спрямують на закупівлю дронів для ЗСУ.