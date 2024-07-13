Зеленський розповів Метью Макконахі про Харків і запропонував йому підтримати платформу UNITED24

Під час візиту до США Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з голлівудським актором Метью Макконахі, його дружиною Камілою Алвес та першою леді Юти Еббі Кокс, повідомляє Офіс президента.

Зеленський наголосив на важливості збереження уваги до України та подякував американським зіркам за їхні зусилля та підтримку.

Президент розповів про ситуацію на полі бою та в наших громадах, зокрема у Харкові, який перебуває під постійним російським повітряним терором.

Глава держави також наголосив на українському баченні досягнення справедливого миру, основою якого є Формула миру.

Володимир Зеленський запропонував Метью Макконахі підтримати українську фандрейзингову платформу UNITED24.