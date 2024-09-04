Економіка

Міноборони вперше закупить боєприпаси за кошти, зібрані через UNITED24
4 Вересня 2024 17:01
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Міністерство оборони України вперше підписала контракт на купівлю боєприпасів за гроші, які зібрала фандрейзингова платформа UNITED24.

Про це ідеться в пресрелізі Міноборони.

Агенція оборонних закупівель МОУ уклала перший контракт на снаряди завдяки тому, що у травні Кабмін дозволив передавати кошти зі спеціального рахунку UNITED24 на підтримку Збройних сил. Гроші можуть переказувати за погодженням з Агенцією оборонних закупівель та Державним оператором тилу для здійснення оборонних закупівель.

“Це важливий крок у посиленні обороноздатності нашої армії за рахунок нових джерел фінансування”, – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

На придбання боєприпасів для української армії піде 47 млн грн.


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