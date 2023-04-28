Ракетна атака на Україну: є жертви серед мирного населення

Сьогодні росіяни знов завдали потужного ракетного удару по українським містам, були влучання в Умані на Черкащині, у Дніпрі, Полтаві, Миколаєві, ППО працювало у Києві.

Близько четвертої години повітряну тривогу було оголошено по всій Україні.

Місцеві інформаційні телеграм-канали повідомили про вибухи у Дніпрі та області, у Полтаві та Миколаєві.

У Києві теж було чути вибух. Київська міська військова адміністрація повідомила, що над містом працює протиповітряна оборона.

Одна з російських ракет потрапила до житлової дев’ятиповерхівки у місті Умань, зруйнувавши цілий під’їзд. Відомостей про жертв поки немає.

Багато українських користувачів мереж та інформаційні канали публікують фото та відео з Умані; прес-аташе поліції Черкаської області, де знаходиться Умань, підтвердила інформацію про влучення ракети у житловий будинок.

За словами Зої Вовк, в Умані працюють рятувальники, медики та поліція; в обласному центрі ще чекають докладної інформації про те, що сталося.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив на особистій сторінці у фейсбуці, що внаслідок ракетного нальоту в обласному центрі загинули молода жінка та трирічна дитина.

Подробиць Філатов у короткому записі не наводить і пропонує дочекатися офіційної інформації.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, за попередніми даними, у районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Крім ракет, було збито ще 2 БПЛА.

“Попередньо, внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожнє покриття. Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється та уточнюється”, – повідомив Попко