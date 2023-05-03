Кримінал

Кремль: Дрони атакували резиденцію Путіна

3 Травня 2023 14:43
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кремль

Сьогодні було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента РФ, Путін не постраждав, повідомляють у Кремлі.

«Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль.

В результаті вжитих військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу.

Внаслідок їх падіння та розльоту осколків постраждалих та матеріальних збитків немає», – заявив Кремль.

У Кремлі розцінюють атаку дронів як сплановану терористичну акцію та замах на президента РФ.


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