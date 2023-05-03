Кремль: Дрони атакували резиденцію Путіна

Сьогодні було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента РФ, Путін не постраждав, повідомляють у Кремлі.

«Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль.

В результаті вжитих військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу.

Внаслідок їх падіння та розльоту осколків постраждалих та матеріальних збитків немає», – заявив Кремль.

У Кремлі розцінюють атаку дронів як сплановану терористичну акцію та замах на президента РФ.

Прошлой ночью над Кремлем что-то взорвалось. Жители соседних улиц видели искры в небе и фэсэошников, бегавших с фонариками pic.twitter.com/gRXfPFWPB6 — Грани.Ру (@GraniTweet) May 3, 2023