Кримінал

Завершено розслідування незаконного використання надр топпосадовцями на 157 млрд гривень
15 Січня 2025 11:59
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Слідчі дії на гірничо-збагачувальному комбінаті / Фото: Нацполіція
Слідчі дії на гірничо-збагачувальному комбінаті / Фото: Нацполіція

Службових осіб гірничо-збагачувального комбінату на Полтавщині, включаючи голову правління, його заступника та двох начальників відділів, обвинувачують у незаконному видобутку понад 20 млн кубометрів корисної копалини впродовж 2015–2021 років. Комбінат належав екснардепу, який перебував під санкціями.

Про це повідомили в Нацполіції України.

Комбінат мав ліцензію лише на видобування залізистих кварцитів. Відходи, що утворюються в процесі збагачення корисних копалин, мали зберігатися у спеціально відведених сховищах. Однак фігуранти обробляли ці відходи, а отриманий щебінь різних фракцій реалізовували суб’єктам підприємницької діяльності.

Згідно з висновком експертного дослідження, відходи, отримані в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів, також належать до корисних копалин загальнодержавного значення. Для їх використання необхідно отримати відповідну ліцензію. Службові особи комбінату про це знали, адже до 2015 року вони мали таку ліцензію.

Що загрожує обвинуваченим

Розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Дії обвинувачених, залежно від ролі та участі у злочинній діяльності, кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • незаконне видобування корисних копалин (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240);
  • зловживання повноваженнями (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1);
  • легалізація майна в особливо великому розмірі, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209).

Топпосадовцям загрожує до восьми років позбавлення волі.

Поліція завершила розслідування зловживань на гірничо-збагачувальному комбінаті / Фото: Нацполіція

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