ВС РФ завдали ракетного удару по Краматорську

Сьогодні росіяни завдали два ракетних удари по

Краматорську.

Як повідомили в Офісі Зеленського, перше влучання було у заклад харчування в центрі міста.

Друге влучання – с. Біленьке.

Офіційної інформації про жертв поки не надходило.

За даними джерел, росіяни вдарили з комплексу С-300, серед цивільних є поранені, зокрема одна дитина.

В Краматорській міськраді повідомили, що окупанти вдарили по центру та одному з селищ Краматорська. “Вдарили по закладу харчування, наразі ведуться пошуково-рятувальні роботи. “Про хід робіт будемо інформувати додатково”, – зазначили у міськраді.