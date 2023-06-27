Кримінал

ВС РФ завдали ракетного удару по Краматорську

27 Червня 2023 20:52
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Сьогодні росіяни завдали два ракетних удари по
Краматорську.

Як повідомили в Офісі Зеленського, перше влучання було у заклад харчування в центрі міста.

Друге влучання – с. Біленьке.

Офіційної інформації про жертв поки не надходило.

За даними джерел, росіяни вдарили з комплексу С-300, серед цивільних є поранені, зокрема одна дитина.

В Краматорській міськраді повідомили, що окупанти вдарили по центру та одному з селищ Краматорська. “Вдарили по закладу харчування, наразі ведуться пошуково-рятувальні роботи. “Про хід робіт будемо інформувати додатково”, – зазначили у міськраді.


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