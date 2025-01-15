Рятувальники загасили пожежу на електропідстанції в центрі Києва (відео)

У Києві рятувальники ліквідували пожежу, що виникла зранку на Хрещатику. Загорівся підземний кабельний колектор.

Про це повідомили в ДСНС України.

“Рятувальники довго не могли розпочати гасіння пожежі через велику напругу в 10000 В, очікуючи на дозвіл від енергетиків”, – йдеться в повідомленні.

На місці загоряння працювало 45 рятувальників і 10 одиниць техніки. Причина загоряння встановлюватиметься правоохоронцями.

Як раніше повідомляли в Київській міській державній адміністрації, вранці на Хрещатику зайнялася електрична підстанція. Тимчасово без електроенергії залишилися мешканці чотирьох житлових будинків.

“Фахівці працюють над відновленням. Світло споживачам повернуть орієнтовно протягом чотирьох годин”, – повідомили в КМДА.