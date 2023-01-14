Суспільство

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі, під завалами люди (оновлено)

14 Січня 2023 16:49
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дніпро, ракетний удар

Російські окупанти внаслідок обстрілів 14 січня попали у багатоповерхівку в Дніпрі, повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

“Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день”, – написав Тимошенко у Telegram.

Тимошенко додав, що він чудово знає будинок, в який прилетіло у Дніпрі, адже народився і проживав поруч.

“Знаю людей з цього району. Привітні та доброзичливі! Злість”, – зазначив посадовець.

Мер Дніпра виїхав на місце теракту. Попередньо, десятеро поранених. Двоє з них – діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні.

Станом на 16:20 у м. Дніпро у зруйнованому під’їзді дев’ятиповерхового житлового будинку врятовано 15 осіб.

У Дніпрі знеструмили та відімкнули від систем життєзабезпечення цілий район. Ймовірно, завали розбиратимуть усю ніч.


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