Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі, під завалами люди (оновлено)

Російські окупанти внаслідок обстрілів 14 січня попали у багатоповерхівку в Дніпрі, повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

“Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день”, – написав Тимошенко у Telegram.

Тимошенко додав, що він чудово знає будинок, в який прилетіло у Дніпрі, адже народився і проживав поруч.

“Знаю людей з цього району. Привітні та доброзичливі! Злість”, – зазначив посадовець.

Мер Дніпра виїхав на місце теракту. Попередньо, десятеро поранених. Двоє з них – діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні.

Станом на 16:20 у м. Дніпро у зруйнованому під’їзді дев’ятиповерхового житлового будинку врятовано 15 осіб.

У Дніпрі знеструмили та відімкнули від систем життєзабезпечення цілий район. Ймовірно, завали розбиратимуть усю ніч.