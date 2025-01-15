Зеленський повідомив, скільки ракет запустила Росія по енергетиці України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії на Україну 15 січня. Для обстрілу українських енергетичних об’єктів армія РФ застосувала понад 40 ракет та 70 дронів.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

“Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів. Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи”, – написав президент.

Також Зеленський зазначив, що Україна постійно потребує посилення спроможностей протиповітряної оборони.

“Партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі “Рамштайн” дали обіцянки, які досі не реалізовані повністю. Ми говорили і про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати”, – зазначив український лідер.