Суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер було видано на ім’я уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Белової.

Про це повідомляє пресслужба МКС.

“Володимир Путін, імовірно, несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення і незаконної передачі дітей з окупованих районів України до РФ”, – ідеться в повідомленні.

При цьому Львова-Бєлова також звинувачують у незаконній депортації українських дітей до РФ.

“Існують розумні підстави вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення і незаконної передачі населення з окупованих районів України до РФ на шкоду українським дітям”, – ідеться в повідомленні.

Суд вирішив, що ордери є секретними для захисту жертв і свідків, а також для забезпечення безпеки розслідування.

“Тим не менш, з огляду на те, що поведінка, що розглядається в даній ситуації, імовірно, триває, і що інформування громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів”, – йдеться в повідомленні.

Президент МКС Петро Гофманський заявив, що виконання залежить від міжнародного співробітництва.

“Судді видали ордер на арешт (Путіна і Львової-Бєлової). Їх виконання залежить від міжнародного співробітництва”, – заявив він.