Політика

Суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна

17 Березня 2023 17:35
81
читать на русском →
гаага, путін

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер було видано на ім’я уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Белової.

Про це повідомляє пресслужба МКС.

“Володимир Путін, імовірно, несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення і незаконної передачі дітей з окупованих районів України до РФ”, – ідеться в повідомленні.

При цьому Львова-Бєлова також звинувачують у незаконній депортації українських дітей до РФ.

“Існують розумні підстави вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення і незаконної передачі населення з окупованих районів України до РФ на шкоду українським дітям”, – ідеться в повідомленні.

Суд вирішив, що ордери є секретними для захисту жертв і свідків, а також для забезпечення безпеки розслідування.

“Тим не менш, з огляду на те, що поведінка, що розглядається в даній ситуації, імовірно, триває, і що інформування громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів”, – йдеться в повідомленні.

Президент МКС Петро Гофманський заявив, що виконання залежить від міжнародного співробітництва.

“Судді видали ордер на арешт (Путіна і Львової-Бєлової). Їх виконання залежить від міжнародного співробітництва”, – заявив він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Березня 2023 17:35
81

Суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна
17 Березня 2023 18:41
5

На деяких ділянках наші підрозділи мають частковий успіх, – Сирський
17 Березня 2023 17:00
30

Туреччина ратифікує вступ Фінляндії до НАТО
17 Березня 2023 15:44
30

Зеленський провів чергове засідання Ставки: розглянули ситуацію в найскладніших точках фронту
17 Березня 2023 14:31
168

Харківміськгаз заявив про рейдерське захоплення
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
Александр КИРШ

Мордор: вперёд — в 13-й век!
Віталій ПОРТНИКОВ

Укус Путина
Александр КИРШ

“Ошибочное” убийство любого путинского двойника: последствия
усі думки