ЗСУ розповіли подробиці про нічну масовану атаку 

Уночі 19 липня російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили української протиповітряної оборони збили 37 повітряних цілей.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

“Атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти. Основний напрямок удару – Одещина. Удари ракет Х-22 та “Онікс” було спрямовано по інфраструктурі Одеської області “, – поінформували в ПС.

Зазначається, що вночі окупанти здійснили на Україну атаку у кілька хвиль. Армія РФ застосувала:

16 крилатих ракет морського базування “Калібр”: імовірно з малого ракетного корабля “Інгушетія” та фрегата “Адмірал Ессен” з акваторії Чорного моря;

8 крилатих ракет Х-22: з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;

6 крилатих ракет “Онікс”: з берегового ракетного комплексу “Бастіон” (Крим);

1 керовану авіаційну ракету Х-59: із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;

32 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

Українська система ППО знищила 37 повітряних цілей ворога:

13 крилатих ракет “Калібр”;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

23 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.

Також зазначається, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.