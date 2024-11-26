Зеленський заявив, що кожен російський БПЛА має 85 іноземних деталей

Президент Володимир Зеленський прокоментував рекордну атаку російських дронів на Україну в ніч на 26 листопада. Він заявив, що такі удари можливі лише завдяки тому, що Росія обходить міжнародні санкції. За словами президента, кожен з безпілотників, які РФ використовує для атак на українську територію, містить 85 іноземних компонентів.

Про це глава держави написав у Telegram.

“Цієї ночі Росія здійснила атаку на Україну, випустивши рекордну кількість ударних дронів — 188. Дякую нашим захисникам неба за їх роботу: близько 80 дронів було збито, ще більше ніж 90 — знищено на локаціях. Однак є пошкодження критичної інфраструктури, зокрема складна ситуація у Тернополі. Всі служби та ремонтні бригади працюють на місці та допомагають людям. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання”, — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що кожен з цих дронів містить 85 іноземних деталей.

“У кожному з них — майже 16 000 компонентів, без яких ці дрони не змогли б літати. Такі атаки стали можливими лише через те, що Росія обходить санкції різними схемами. Дякуємо всім у світі, хто блокує такі поставки, але нам потрібно більше спільних зусиль, щоб санкції стали ефективними і змусили Росію припинити цю війну. Ми маємо зупинити російську агресію”, — додав він.