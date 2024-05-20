У Міноборони відповіли на поширені питання щодо додатку “Резерв+”

У Міністерстві оборони України відповіли на поширені питання щодо мобільного додатку для військовозобов’язаних “Резерв+”.
“Друзі, отримуємо багато питань щодо застосунку Резерв+. Наша служба підтримки 24/7 опрацьовує ваші звернення. Розібрали понад 4000 кейсів”, – повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.
Що робити військовослужбовцям, які мають статус “в розшуку” в Резерв+? Чому так?
Військовослужбовцям НЕ ПОТРІБНО оновлювати дані щодо себе. Вони не стоять на військовому обліку, тож не можуть порушувати правила обліку.
Якщо ви все ж завантажили застосунок і побачили статус “в розшуку”, це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати ваші дані. Ви або ж найближчі члени родини можуть звернутися до територіального центру і надати необхідні документи — паспорт, податковий номер, військовий квиток та довідку про зачислення на військову службу.
Чому застосунок не доступний за кордоном?
У деяких країнах застосунок ще може бути не доступним, бо маркетам треба декілька днів на обробку будь-яких змін. Команда вирішує це питання. У найближчі дні застосунок буде доступним, як на Android, так і на iOS. І всі встигнуть оновити дані до 16 липня.
Чи треба невійськовозобов’язаним жінкам завантажувати Резерв+?
Ні. Ми дуже просимо усіх, хто не є військовозобов’язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок. Ми розуміємо, що зараз є величезна цікавість до продукту. Але кількість запитів на авторизацію є рекордною. Тому це може спричиняти зайве навантаження на сервери та збої.
Чому дані в застосунку неправильні та містять помилки?
Застосунок забезпечує прозорість та відкритість щодо даних, які знає про вас держава. Які містяться в реєстрі Оберіг. Помилки — наслідок людського фактору. Таке періодично трапляється, коли інформація з паперових карток вручну переноситься до реєстру. Рекомендуємо звернутися до ТЦК, у якому ви стоїте на обліку, щоб виправити помилки.
У разі питань щодо роботи сервісу, Міноборони пропонує звертатися до служби підтримки.