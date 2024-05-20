Суспільство

У Міноборони відповіли на поширені питання щодо додатку “Резерв+”

20 Травня 2024 19:33
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У Міністерстві оборони України відповіли на поширені питання щодо мобільного додатку для військовозобов’язаних “Резерв+”.

“Друзі, отримуємо багато питань щодо застосунку Резерв+. Наша служба підтримки 24/7 опрацьовує ваші звернення. Розібрали понад 4000 кейсів”, – повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Що робити військовослужбовцям, які мають статус “в розшуку” в Резерв+? Чому так? 

Військовослужбовцям НЕ ПОТРІБНО оновлювати дані щодо себе. Вони не стоять на військовому обліку, тож не можуть порушувати правила обліку. 

Якщо ви все ж завантажили застосунок і побачили статус “в розшуку”, це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати ваші дані. Ви або ж найближчі члени родини можуть звернутися до територіального центру і надати необхідні документи — паспорт, податковий номер, військовий квиток та довідку про зачислення на військову службу.

Чому застосунок не доступний за кордоном? 

У деяких країнах застосунок ще може бути не доступним, бо маркетам треба декілька днів на обробку будь-яких змін. Команда вирішує це питання. У найближчі дні застосунок буде доступним, як на Android, так і на iOS. І всі встигнуть оновити дані до 16 липня. 

Чи треба невійськовозобов’язаним жінкам завантажувати Резерв+?

Ні. Ми дуже просимо усіх, хто не є військовозобов’язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок. Ми розуміємо, що зараз є величезна цікавість до продукту. Але кількість запитів на авторизацію є рекордною. Тому це може спричиняти зайве навантаження на сервери та збої.

Чому дані в застосунку неправильні та містять помилки? 

Застосунок забезпечує прозорість та відкритість щодо даних, які знає про вас держава. Які містяться в реєстрі Оберіг. Помилки — наслідок людського фактору. Таке періодично трапляється, коли інформація з паперових карток вручну переноситься до реєстру. Рекомендуємо звернутися до ТЦК, у якому ви стоїте на обліку, щоб виправити помилки.

У разі питань щодо роботи сервісу, Міноборони пропонує звертатися до служби підтримки.


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