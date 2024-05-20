У Міноборони відповіли на поширені питання щодо додатку “Резерв+”

У Міністерстві оборони України відповіли на поширені питання щодо мобільного додатку для військовозобов’язаних “Резерв+”.

“Друзі, отримуємо багато питань щодо застосунку Резерв+. Наша служба підтримки 24/7 опрацьовує ваші звернення. Розібрали понад 4000 кейсів”, – повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Військовослужбовцям НЕ ПОТРІБНО оновлювати дані щодо себе. Вони не стоять на військовому обліку, тож не можуть порушувати правила обліку.

Якщо ви все ж завантажили застосунок і побачили статус “в розшуку”, це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати ваші дані. Ви або ж найближчі члени родини можуть звернутися до територіального центру і надати необхідні документи — паспорт, податковий номер, військовий квиток та довідку про зачислення на військову службу.