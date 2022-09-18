Ексміністр Румунії закликав до поділу України між країнами-сусідами. У посольстві відреагували

Колишній міністр освіти та закордонних справ Румунії Андрій Марга назвав кордони України «неприродними» та закликав до поділу між сусідніми країнами.

Про таке Марга заявив під час презентації своєї книжки «Доля демократії», передає Digi24.

«Я з усією відповідальністю кажу, що Україна перебуває у неприродних кордонах. Вона має віддати Угорщині — Закарпаття, Польщі — Галичину, Румунії — Буковину, а росії — Донбас і Крим. Це все території інших держав, а не України», — заявив колишній румунський міністр.

Така заява перегукується з російською пропагандою, яка намагається переконати, що Україну створили більшовики на початку 20 століття, а комуністичні лідери «дарували» Україні нібито російські землі.

Він також вважає, що російсько-українська війна завершиться лише угодою США, Китаю, росії та ЄС. Про Україну він не згадує.

Крім того, Марга заявив, що Україна «далека від демократії», оскільки там забороняють партії, а телебачення — підконтрольне державі.

У посольстві України в Румунії засудили заяву Марги, назвавши її неприпустимою за будь-яких обставин, особливо у той час, коли Україна захищає свою незалежність.

«Шкодуємо, що колишній міністр європейської та демократичної держави Андрій Марга робить заяви, що ставить під сумнів основні принципи міжнародного права, зокрема непорушність кордонів. Забезпечення повної поваги до цих принципів є основою безпеки та стабільності на континенті», — йдеться у заяві.