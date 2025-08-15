        Техно

        ЗСУ отримали дев’ять нових систем РЕБ у липні: 90% виготовлено в Україні

        Галина Шподарева
        15 Серпня 2025 13:19
        Засіб РЕБ / Фото: Мінборони
        Засіб РЕБ / Фото: Мінборони

        У липні Міністерство оборони України допустило до експлуатації дев’ять нових систем радіоелектронної боротьби та розвідки. 90% із них вироблені українським оборонно-промисловим комплексом.

        Про це повідомили в Міноборони.

        За даними відомства, 90% нових зразків систем радіоелектронної боротьби та розвідки виготовлені українським оборонно-промисловим комплексом. У міністерстві наголошують, що в умовах сучасної війни ефективність виконання завдань значною мірою залежить від роботи систем РЕБ/РЕР, які застосовують українські військові.

        Загалом упродовж семи місяців 2025 року Міноборони допустило до експлуатації майже 80 зразків РЕБ/РЕР, а торік — понад 150. Майже всі вони також виготовлені в Україні.


