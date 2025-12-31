Зловживання на 2,5 млн грн при будівництві мосту: на Буковині оголосили підозру посадовцю Служби відновлення

У Чернівецькій області повідомили про підозру заступнику начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури за фактом зловживання службовим становищем. За даними слідства, його дії під час будівництва мосту через річку Прут призвели до збитків державі на понад 2,5 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у 2021 році заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області підписав акти приймання виконаних робіт з будівництва мосту в Чернівецькій області, що стало підставою для переплати підряднику понад 2,5 млн грн бюджетних коштів.

Йдеться про будівництво мосту через річку Прут на дорозі Новоселиця — Герца — пункт пропуску “Дяківці”, яке реалізовували в межах державної програми “Велике будівництво”.

Ще у 2020 році з підрядною організацією було укладено договір на виконання робіт загальною вартістю понад 171 млн грн. У процесі будівництва до проєкту внесли зміни, зокрема за державні кошти виготовили спеціальну індивідуальну опалубку — допоміжні конструкції для зведення мостів.

“Після завершення робіт підрядник мав повернути ці матеріали державі або компенсувати їхню вартість. Натомість опалубку оформили як металобрухт, а реальну вартість не відшкодували. Попри це, заступник начальника з розвитку доріг, достовірно знаючи про обставини, погодив фінансові документи, що дозволило перерахувати підряднику повну суму коштів”, — розповіли в прокуратурі.

Посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).