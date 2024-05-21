Зеленський та Бербок обговорили постачання додаткових систем ППО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Анналеною Бербок.

Глава держави докладно поінформував про ситуацію на передовій і першочергові оборонні потреби України, повідомляє пресслужба ОП.

Під час зустрічі обговорили спільну ініціативу міністрів закордонних справ та оборони Німеччини з пошуку додаткових систем Patriot та інших систем ППО для нашої країни. Також ішлося про те, що українське небо вже невдовзі можуть захищати додаткові зенітно-ракетні комплекси з Німеччини.

“«”Ми дуже вдячні за військову підтримку, фінансову допомогу. Розраховуємо на ваше подальше сприяння. Наші країни мають дуже хороші відносини. Ми вдячні німецькому суспільству за підтримку України, за прихисток для наших людей”, — наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив підтримку Української формули миру з боку Німеччини, а також підтвердження від федерального канцлера Олафа Шольца особистої участі в інавгураційному Саміті миру 15–16 червня у Швейцарії.

Під час зустрічі окремо обговорили рух України до членства в ЄС та організацію Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2024), яка відбудеться у червні в Берліні, скоординували кроки щодо її наповнення конкретними проєктами.