Політика

Зеленський та Бербок обговорили постачання додаткових систем ППО

21 Травня 2024 18:58
німеччина, зеленський
Президент України Володимир Зеленський та міністер закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Анналена Бербок / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Анналеною Бербок.

Глава держави докладно поінформував про ситуацію на передовій і першочергові оборонні потреби України, повідомляє пресслужба ОП.

Під час зустрічі обговорили спільну ініціативу міністрів закордонних справ та оборони Німеччини з пошуку додаткових систем Patriot та інших систем ППО для нашої країни. Також ішлося про те, що українське небо вже невдовзі можуть захищати додаткові зенітно-ракетні комплекси з Німеччини.

“«”Ми дуже вдячні за військову підтримку, фінансову допомогу. Розраховуємо на ваше подальше сприяння. Наші країни мають дуже хороші відносини. Ми вдячні німецькому суспільству за підтримку України, за прихисток для наших людей”, — наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив підтримку Української формули миру з боку Німеччини, а також підтвердження від федерального канцлера Олафа Шольца особистої участі в інавгураційному Саміті миру 15–16 червня у Швейцарії.

Під час зустрічі окремо обговорили рух України до членства в ЄС та організацію Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2024), яка відбудеться у червні в Берліні, скоординували кроки щодо її наповнення конкретними проєктами.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
21 Травня 2024 17:10

У Генштабі підтвердили ураження російського ракетного корабля “Циклон”
21 Травня 2024 18:11

ССО за декілька тижнів знищили пів дивізіону російських ЗРК “Бук”
21 Травня 2024 17:47

З початку повномасштабного вторгнення понад 52 тисячі людей зникли безвісти, – Лубінець
21 Травня 2024 16:38

У додатку Резерв+ авторизувалися вже понад мільйон користувачів
21 Травня 2024 16:15

Росіяни за три дні хотіли наблизитися до Харкова, – The Economist
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
усі думки