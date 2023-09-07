Суспільство

Зеленський привітав воїнів ГУР із Днем воєнної розвідки

7 Вересня 2023 14:17
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гур, зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони із професійним святом.

“Україна гордиться кожним воїном ГУР, усіма героям нашої розвідки! Пишаємося кожною вашою операцією, вашим героїзмом і вашим талантом завдавати саме таких ударів ворогу, які його реально послаблюють”, – написав він у телеграмі.

Як він зазначив, “хоча зараз ми не можемо говорити відкрито про більшу частину вашої бойової та розвідувальної роботи. Але знайте: я дякую вам за кожен елемент цієї вашої роботи!”.

“Слава вам! Вітаю з Днем воєнної розвідки України!” – написав президент.


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