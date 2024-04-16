Зеленський підписав закон про мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію №10449.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Вранці, 16 квітня, законопроєкт про мобілізацію було направлено на підпис президенту. А вже о 15:43 Зеленський підписав його.
Відповідно до правил через місяць після підписання президентом закон набуде чинності.
11 квітня парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт про мобілізацію. За словами народного депутата Олексія Гончаренка основні положення законопроєкту, які дійшли до другого читання, є такими:
- норма про право на звільнення зі служби людей з інвалідністю;
- можливість звільнитися зі служби після полону;
- чоловіки, визнані обмежено придатними, зобовʼязані будуть пройти переогляд протягом 12 місяців;
- ті, хто отримав 2 та 3 групи інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби;
- військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки;
- передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів;
- обмеження керування транспортними засобами військовозобов’язаним на вимогу ТЦК.
Крім того, в ухваленому законопроєкті немає норми, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби за рішенням Ставки верхового головнокомандувача.