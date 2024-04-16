Зеленський підписав закон про мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію №10449.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Вранці, 16 квітня, законопроєкт про мобілізацію було направлено на підпис президенту. А вже о 15:43 Зеленський підписав його.

Відповідно до правил через місяць після підписання президентом закон набуде чинності.

11 квітня парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт про мобілізацію. За словами народного депутата Олексія Гончаренка основні положення законопроєкту, які дійшли до другого читання, є такими:

норма про право на звільнення зі служби людей з інвалідністю;

можливість звільнитися зі служби після полону;

чоловіки, визнані обмежено придатними, зобовʼязані будуть пройти переогляд протягом 12 місяців;

ті, хто отримав 2 та 3 групи інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби;

військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки;

передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів;

обмеження керування транспортними засобами військовозобов’язаним на вимогу ТЦК.

Крім того, в ухваленому законопроєкті немає норми, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби за рішенням Ставки верхового головнокомандувача.