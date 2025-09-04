Зеленський: Окремий пункт гарантій безпеки — членство України в ЄС

Членство України в Євросоюзі закріплено в окремому пункті списку гарантій безпеки. Це є одним із ключових моментів, яких вимагає Україна.

Про це Володимир Зеленський заявив за підсумками зустрічі “Коаліції рішучих”.

“Серед гарантій безпеки, які ми бачимо — членство в Європейському Союзі. Це для нас обов’язкові економічні, політичні та геополітичні гарантії безпеки. У нашому підході це важливий момент, який винесено в окремий пункт”, — наголосив Зеленський.

Раніше президент назвав три головні блоки — основу гарантій безпеки для України: зміцнення армії, міжнародна співпраця з партнерами та санкційний тиск на Росію.