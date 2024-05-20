Вже 300 тисяч чоловіків оновили дані через “Резерв+”

Вже 300 тисяч чоловіків оновили свої військово-облікові дані у мобільному застосунку “Резерв+”.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону.

“Ми можемо говорити, що вже зараз 300 тисяч українців (військовозобов’язаних, призовників та резервістів) уточнили свої дані в застосунку “Резерв+” (він же електронний кабінет). Ще 620 тисяч маємо скачувань і чимало людей ще стоять в черзі, тому що систему в перший день було дещо перевантажено. Були певні технічні збої, наразі вони практично всі виправлені. За кордоном також уже можна через “Резерв+” уточнити свої дані практично в усіх країнах світу, де є військовозобов’язані українці”.

Лазуткін наголосив, що застосунок “Резерв+”, новий сервіс, який запустився 18 травня, користується великим попитом. Набагато більшим, ніж оновлення даних через ТЦК та ЦНАПи, в яких також можна оновити дані.

Речник підтвердив, що, звісно, трапляються помилки (деякі військовозобов’язані побачили на свої екранах статус “Уточнюється” або “В розшуку”).

За словами речника, людський фактор, звісно, присутній, адже дані в реєстр “Оберіг” вносилися з паперових документів. Водночас Лазуткін стверджує, що в масштабах всього проєкту це – поодинокі випадки.

Він наголосив, що сервісний центр проєкту працює 24 години на добу і закликав звертатись туди.

Проблеми з незручностями і неточностями вирішуються, запевнив речник Міноборони.