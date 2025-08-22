ВМС України знищили пункт базування російських БПЛА у Севастополі

Військово-Морські Сили України завдали удару по аеродрому “Херсонес” у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це повідомили у ВМС України.

“За результатами удару було уражено до трьох БпЛА “Mohajer-6” та два БпЛА “Форпост”, що використовувались противником для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня місцеві мешканці повідомляли про вибухи та пожежу на військовому об’єкті в районі Севастополя. Після цього окупаційна влада заявила, що на території частини проходили “навчання”. Водночас у коментарях у місцевих групах користувачі писали, що їх тримають за дурнів.