        Суспільство

        У Севастополі дрони вдарили по військовій частині РФ

        Федір Олексієв
        21 Серпня 2025 10:50
        У ніч на 21 серпня в окупованому Севастополі пролунали вибухи, після чого в одному з районів міста спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників по військовій частині російських загарбників.

        Відео займання опублікував Exilenova+.

        Російська окупаційна адміністрація заявила про “навчання”, однак у мережі одразу почали поширювати інформацію про влучання по пункту дислокації військових РФ.

        За попередніми даними, атака була здійснена по військовій частині №95408 Чорноморського флоту Росії, де нині базується підрозділ Головного управління розвідки РФ.

        Дані про пожежу підтверджує й супутниковий сервіс NASA FIRMS, який зафіксував займання в цьому районі.


