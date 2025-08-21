У Севастополі дрони вдарили по військовій частині РФ

У ніч на 21 серпня в окупованому Севастополі пролунали вибухи, після чого в одному з районів міста спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників по військовій частині російських загарбників.

Відео займання опублікував Exilenova+.

Sevastopol.

The UAVs were deployed at military unit No. 95408 of the Russian Black Sea Fleet, which currently houses the Russian GRU. pic.twitter.com/nyRPCBciOI — Exilenova+ (@Exilenova_plus) August 21, 2025

Російська окупаційна адміністрація заявила про “навчання”, однак у мережі одразу почали поширювати інформацію про влучання по пункту дислокації військових РФ.

За попередніми даними, атака була здійснена по військовій частині №95408 Чорноморського флоту Росії, де нині базується підрозділ Головного управління розвідки РФ.

Дані про пожежу підтверджує й супутниковий сервіс NASA FIRMS, який зафіксував займання в цьому районі.