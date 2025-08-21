У Севастополі дрони вдарили по військовій частині РФ

У ніч на 21 серпня в окупованому Севастополі пролунали вибухи, після чого в одному з районів міста спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників по військовій частині російських загарбників.
Відео займання опублікував Exilenova+.
Російська окупаційна адміністрація заявила про “навчання”, однак у мережі одразу почали поширювати інформацію про влучання по пункту дислокації військових РФ.
За попередніми даними, атака була здійснена по військовій частині №95408 Чорноморського флоту Росії, де нині базується підрозділ Головного управління розвідки РФ.
Дані про пожежу підтверджує й супутниковий сервіс NASA FIRMS, який зафіксував займання в цьому районі.