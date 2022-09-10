У США продовжили режим НС, запроваджений після терактів 11 вересня 2001 року

Президент США Джо Байден продовжив ще на рік дію режиму надзвичайного стану, запровадженого в країні після терористичних атак 11 вересня 2001 року, повідомив Білий дім.

“Я продовжую ще на один рік дію надзвичайного стану в країні, яке було оголошено 14 вересня 2001 року у зв’язку з терористичною загрозою”, – йдеться у заяві Байдена, поширеній прес-службою Білого дому.

Згідно із заявою, режим НС продовжується у зв’язку з тим, що “терористична загроза зберігається”.

Два пасажирські літаки, викрадені терористами, 11 вересня 2001 року врізалися в вежі-близнюки Світового торговельного центру в Нью-Йорку, повністю зруйнувавши їх. Ще один літак, керований терористами, врізався у західне крило будівлі міністерства оборони у Вашингтоні. Четвертий пасажирський лайнер, також викрадений терористами, впав та розбився біля міста Піттсбург (штат Пенсільванія). За офіційними даними, у Нью-Йорку загинули 2749 людей, у Вашингтоні – 189 осіб, у Пенсільванії – 44 особи.