У російських містах затримують учасників антивоєнних акцій

У містах росії, від Далекого сходу до Петербурга, активісти вийшли на пікети та інші акції протесту проти російського вторгнення в Україну. Їх оперативно затримують російські силовики.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на текстову онлайн-трансляцію, яку веде правозахисне видання «ОВД-Инфо» на платформі 24liveblog.

Зокрема, у Барнаулі затримали вже п’ятьох активістів, які виходили на центральну площу міста з акціями, пікетами.

У Самарі та Єкатеринбурзі затримали людей, які 24 лютого покладали квіти до пам’ятників репресованим. Зокрема, в уральському місті було затримано відразу сімох активістів, серед яких – одна журналістка та двоє неповнолітніх. Ця акція була підготовлена місцевим молодіжним відділенням партії «Яблоко». Пізніше за це ж у Єкатеринбурзі затримали журналіста Владислава Музафарова (який мав при собі посвідчення про редакційне завдання).

У Санкт-Петербурзі поліція затримала вже дев’ятьох активістів за покладання квіті до пам’ятника Тарасу Шевченку. Сімох з них доставили у відділення поліції.

Напередодні, в четвер, відбувалися затримання активістів, які вийшли з акціями протесту в москві.

«ОВД-Инфо» підготував статистику затримань за проявлення антивоєнної позиції з 24 лютого 2022 року по 15 лютого 2023-го – загалом 19 586 випадків.

24 лютого виповнюється рік із початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну. Після цього кремлівська влада ухвалила закони про так звані фейки і “дискредитацію” російської армії, які допомагають переслідувати громадян, що публічно виступають проти війни в Україні.