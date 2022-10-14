Суспільство

У російських містах-мільйонниках проходять облави на призовників

14 Жовтня 2022 14:12
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мобілізація

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, в Петербурзі другий день поспіль проходять облави. Співробітники поліції та військкоматів підстерігають зранку тих, хто виходить із дому, щоб вручити їм повістки.

У Москві 11 жовтня пройшла облава в офісній будівлі колишнього заводу “Правда” – співробітники ходили офісами та роздавали повістки.

Сьогодні у Москві повістки роздають біля станцій метро.

Російський сенатор Андрій Клішас назвав облави на призовників незаконними та вимагав розібратися з ними.

“Не можна всіх без розбору хапати на вулиці, а потім у військкоматі розбиратися, чи відповідає громадянин критеріям мобілізації. І тим більше неприпустимо розбиратися після відправлення громадянина на збірний пункт”, – заявив він.


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У російських містах-мільйонниках проходять облави на призовників
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