У Нацгвардії показали відбиття штурму на Покровському напрямку: знищено взвод окупантів

На Покровському напрямку бійці бригади Нацгвардії “Спартан” зірвали чергову спробу прориву російських військ.
Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.
Аеророзвідка виявила переміщення ворожого БТР, після чого українські підрозділи вдарили по техніці та особовому складу противника з дронів та артилерії. У результаті дій українських захисників взвод росіян було знищено, а спробу штурму — зірвано.
За минулу добу по лінії фронту гвардійці відбили 27 штурмових дій противника.
Знищено:
- 3 одиниці бронетехніки;
- 8 артилерійських систем;
- 2 міномети;
- 9 одиниць автомобільної техніки;
- 2 склади БК.