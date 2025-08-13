У Нацгвардії показали відбиття штурму на Покровському напрямку: знищено взвод окупантів

Мішенню БпЛА вночі став вузол нафтопроводу “Дружба” у Брянській області РФ: де ще лунали вибухи

За добу на фронті відбулося 165 боїв: з них 47 — на Покровському напрямку

Втрати Росії за добу: 890 окупантів, крилаті ракети, танк та інша техніка

Аеророзвідка виявила переміщення ворожого БТР, після чого українські підрозділи вдарили по техніці та особовому складу противника з дронів та артилерії. У результаті дій українських захисників взвод росіян було знищено, а спробу штурму — зірвано.