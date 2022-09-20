Кримінал

У Козачій Лопані виявлено дві катівні

20 Вересня 2022 17:40
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Сьогодні прокурорами Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно з правоохоронцями проведено огляд двох підвальних приміщень у смт Козача Лопань, де російська армія катувала цивільних під час окупації.

Катівні окупанти облаштували у підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину, повідомили в обласній прокуратурі. Російські військові насильно утримували людей, піддавали їх тортурам, фізичному та психологічному насиллю.

“Наразі встановлюються потерпілі від рук військовослужбовців країни-агресора. Правоохоронцями збирається доказова база для встановлення правосуддя над російськими військовими”, – йдеться у повідомленні.


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