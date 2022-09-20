У Козачій Лопані виявлено дві катівні

Сьогодні прокурорами Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно з правоохоронцями проведено огляд двох підвальних приміщень у смт Козача Лопань, де російська армія катувала цивільних під час окупації.

Катівні окупанти облаштували у підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину, повідомили в обласній прокуратурі. Російські військові насильно утримували людей, піддавали їх тортурам, фізичному та психологічному насиллю.

“Наразі встановлюються потерпілі від рук військовослужбовців країни-агресора. Правоохоронцями збирається доказова база для встановлення правосуддя над російськими військовими”, – йдеться у повідомленні.