Суспільство

Український дубляж в кінотеатрах нікуди не зникне

20 Липня 2023 19:28
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мова, кіно

Наприкінці минулого місяця Володимир Зеленський вніс до ВРУ законопроєкт №9432 про особливий статус англійської мови в Україні. Він, серед іншого, передбачає поступову відмову від дубляжу англомовних фільмів до 2027 року. Такі фільми повинні показуватись в оригінальному озвучуванні та супроводжуватись субтитрами українською.

Трохи пізніше Міністерство культури підтвердило, що у 2025 році частка показів фільмів в кінозалах мовою оригіналу має становити 50%, у 2026 році — 75%, з 2027 — 100%. Ця норма викликала невдоволення значної частини українців, які бажають дивитись фільми саме з українським дубляжем.

Одначе критика мала ефект. Гуманітарний комітет парламенту підтримав законопроєкт №9432, але з вилученням з нього усіх норм про кіно і телебачення. Про це повідомив народний депутат Володимир В’ятрович. Він зазначив, що з президентського законопроєкту вилучаються всі норми, які звужували сферу застосування української мови на телебаченні та в кінопрокаті, а саме:

  • вимога демонстрування англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу;
  • зміни до закону про кінематографію;
  • зміни до закону про державну мову в частині кіно;
  • зміни до закону про медіа про зниження квоти україномовних програм.

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