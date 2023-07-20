Український дубляж в кінотеатрах нікуди не зникне

Наприкінці минулого місяця Володимир Зеленський вніс до ВРУ законопроєкт №9432 про особливий статус англійської мови в Україні. Він, серед іншого, передбачає поступову відмову від дубляжу англомовних фільмів до 2027 року. Такі фільми повинні показуватись в оригінальному озвучуванні та супроводжуватись субтитрами українською.

Трохи пізніше Міністерство культури підтвердило, що у 2025 році частка показів фільмів в кінозалах мовою оригіналу має становити 50%, у 2026 році — 75%, з 2027 — 100%. Ця норма викликала невдоволення значної частини українців, які бажають дивитись фільми саме з українським дубляжем.

Одначе критика мала ефект. Гуманітарний комітет парламенту підтримав законопроєкт №9432, але з вилученням з нього усіх норм про кіно і телебачення. Про це повідомив народний депутат Володимир В’ятрович. Він зазначив, що з президентського законопроєкту вилучаються всі норми, які звужували сферу застосування української мови на телебаченні та в кінопрокаті, а саме: