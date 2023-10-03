Російський “захищений” смартфон для чиновників виявився копією

Розпіарений у РФ «захищений» смартфон для чиновників Р-Фон виявився копією девайса Symphony Helio 80 із Бангладеш.

Як повідомляє The Moscow Times з посиланням на спеціалізований сервіс Mobiltelefon, дизайн і начинка обох пристроїв практично ідентичні, а відрізняються вони лише логотипом, програмним забезпеченням та ціною.

Так, Symphony Helio 80 працює на Android, тоді як на його російський аналог встановили Роса Мобайл на базі Linux.

«Єдина суттєва відмінність — телефон, який у Росії збирає завод „Рутек“ колишнього міністра зв’язку Леоніда Реймана, продаватимуть державі втричі дорожче, ніж його продають у Бангладеш», — йдеться у матеріалі.

Також зазначається, що раніше колишній чиновник продавав міноборони РФ нібито «російські» радіостанції Азарт, які виявилися фактично китайськими. При цьому після введення західних санкцій продукція з КНР перестала поставлятися, через що Рейман зірвав держоборонзамовлення.