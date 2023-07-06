«Не дай боже, ви будете на моєму місці». Зеленський посперечався з президентом Болгарії

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Болгарії посперечався з болгарським лідером Руменом Радєвим.

Суперечка президентів під час зустрічі делегацій двох країн потрапила на телевізійну трансляцію.

Зеленський розкритикував Радєва за використання слова «конфлікт» у контексті війни Росії проти України.

«Я думаю, що люди Болгарії чітко розуміють, що це не конфлікт, а війна. Через “конфлікт” мільйони людей не виїжджають із країни, щоб зберегти життя своїх дітей», — підкреслив він.

Президент додав, що російська агресія спрямована на виснаження України, знищення українців і представників інших націй, які є українськими громадянами.

Коментуючи небажання Радєва підтримувати ЗСУ та його заяви про те, що «все більше і більше зброї не вирішить проблему», Зеленський запитав, як би Болгарія діяла в разі повномасштабного вторгнення Росії.

«Світ об’єднується, щоб відправляти не людей. Щоб потім війна не прийшла до вас, до поляків, до румунів. Відстані не мають значення у війні. Тому, я думаю, ви мене зрозумієте. Не дай боже, ви будете на моєму місці, і якщо вам не допомагатимуть зброєю люди, які мають з вами спільні цінності, тоді що ви будете робити? Скажете: “Забирай, Путін, болгарську територію?” Ні, ви, як справжній президент, я впевнений, не допустите компромісу зі своєю незалежністю», — сказав Зеленський.

Він додав, що в цій війні не можна підтримувати Росію, бо вона хоче знищити НАТО і Європу. Також президент зазначав, що всієї зброї болгарської армії не вистачило б, щоб захиститися від російської агресії.