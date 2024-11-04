Найбільше до рекрутингових центрів звертаються на Харківщині

Понад двадцять три тисячі охочих уже отримали консультації у центрах рекрутингу української армії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

“23 596 відвідувачів вже отримали консультації у центрах рекрутингу! З них 5 797 кандидатів розпочали процес підбору позицій та оформлення на службу в Сили оборони”, – йдеться у повідомленні.

Міноборони деталізує, що найактивнішим регіоном за кількістю звернень є Харківщина.

Зараз у 44 центрах рекрутингу по всій країні відкрито понад 10 000 вакансій. Найпопулярніші позиції: водії, оператори БПЛА, штабні працівники та медичний персонал.