Суспільство

Найбільше до рекрутингових центрів звертаються на Харківщині
4 Листопада 2024 18:00
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армія, мобілізація
Центр рекрутингу в Харкові / Фото: Ґвара Медіа

Понад двадцять три тисячі охочих уже отримали консультації у центрах рекрутингу української армії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

“23 596 відвідувачів вже отримали консультації у центрах рекрутингу! З них 5 797 кандидатів розпочали процес підбору позицій та оформлення на службу в Сили оборони”, – йдеться у повідомленні.

Міноборони деталізує, що найактивнішим регіоном за кількістю звернень є Харківщина.

Зараз у 44 центрах рекрутингу по всій країні відкрито понад 10 000 вакансій. Найпопулярніші позиції: водії, оператори БПЛА, штабні працівники та медичний персонал.


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