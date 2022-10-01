Суспільство

На Харківщину надійшла перша частина допомоги для людей, які постраждали від війни

1 Жовтня 2022 20:19
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харків, гуманітарна допомога

Гуманітарна допомога надана партнерами Sae-A, SsangYong та CORE.

Сьогодні було відправлено в Куп’янську та Шевченківську громади майже 6 тисяч ковдр, понад 1000 продуктових наборів та супутниковий інтернет Starlink, повідомляє Харківська ОВА.

«Загалом 11 326 ковдр вже доставлено до Харкова двома вантажівками з Румунії. Дякуючи співпраці з Мінреінтеграцією, спільно з місцевими партнерами CORE ми розповсюдимо ці ковдри на деокупованих територіях Харківської області, де необхідність у гуманітарній допомозі найвища. Розпочинаємо з Куп’янського та Ізюмського районів», – зазначила заступниця ХОВА Віта Ковальська.

Зокрема, найближчим часом надійде 38 000 предметів теплого одягу та ще 3060 ковдр, які будуть розподілені по Східним та Центральним областях України. Ця допомога надана в межах спільної ініціативи з підготовки до зимового періоду, щоб підтримати людей, які найбільше постраждали від війни та досі потерпають від обстрілів. 

«Ми вдячні Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та нашим партнерам CORE, Sae-A та SsangYong за цю вкрай необхідну та вчасну гуманітарну допомогу», – наголосила Віта Ковальська.


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