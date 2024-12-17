Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв закликав знищити військово-політичне керівництво України, назвавши його “замовником” вбивства генерала Ігоря Кирилова у Москві.

“Потрібно зробити все, щоб знищити замовників вбивства Кирилова. Замовники відомі – це військово-політичне керівництво України”, – заявив Медведєв.

Раніше він заявляв, що за вбивством генерала послідує “неминуча відплата” керівництву України.

Уранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві пролунав вибух, унаслідок якого загинув генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його помічник Ілля Полікарпов.

Напередодні СБУ повідомила Кирилову про підозру у воєнному злочині. За даними слідства, він наказав застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових — 4 800 лише задокументованих випадків після початку повномасштабного вторгнення.