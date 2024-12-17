Політика

Медведєв закликав знищити військово-політичне керівництво України
17 Грудня 2024 17:37
читать на русском →
війна, росія
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв / Фото: ТАСС

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв закликав знищити військово-політичне керівництво України, назвавши його “замовником” вбивства генерала Ігоря Кирилова у Москві.

“Потрібно зробити все, щоб знищити замовників вбивства Кирилова. Замовники відомі – це військово-політичне керівництво України”, – заявив Медведєв.

Раніше він заявляв, що за вбивством генерала послідує “неминуча відплата” керівництву України.

Уранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві пролунав вибух, унаслідок якого загинув генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його помічник Ілля Полікарпов.

Напередодні СБУ повідомила Кирилову про підозру у воєнному злочині. За даними слідства, він наказав застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових — 4 800 лише задокументованих випадків після початку повномасштабного вторгнення.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
17 Грудня 2024 17:09

Україні не потрібні такі посередники, як Орбан, – Зеленський
17 Грудня 2024 18:39

Російські та північнокорейські війська третю добу інтенсивно наступають на Курщині, – Сирський
17 Грудня 2024 17:57

Україна отримає додаткові БМП Marder від Німеччини
17 Грудня 2024 15:51

Контррозвідка СБУ затримала “мисливців” на F-16
17 Грудня 2024 15:21

Генпрокуратура скерувала справу Тищенка до суду
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки