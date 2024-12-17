Суспільство

У Москві підірвали генерала, начальника військ радіаційного та хімічного захисту
17 Грудня 2024 07:45
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вибух, москва
Наслідки вибуху / Telegram

У Москві стався вибух, унаслідок якого загинули генерал-лейтенант Ігор Кирилов, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, та його помічник.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, російське пропагандистське видання RT з посиланням на джерела в правоохоронних органах. 

 Вибух стався біля житлового будинку на Рязанському проспекті, коли військовий керівник разом із супроводжуючим заходили в під’їзд. За попередньою версією слідства, вибуховий пристрій був прикріплений до електросамоката, залишеного поруч із будівлею.

 Російські Telegram-канали та пропагандистське видання RT, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, підтвердили загибель Кирилова. Слідчий комітет РФ уже відкрив кримінальну справу за фактом вибуху. Обставини трагедії продовжують з’ясовувати.


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