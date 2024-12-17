У Москві підірвали генерала, начальника військ радіаційного та хімічного захисту

У Москві стався вибух, унаслідок якого загинули генерал-лейтенант Ігор Кирилов, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, та його помічник.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, російське пропагандистське видання RT з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Вибух стався біля житлового будинку на Рязанському проспекті, коли військовий керівник разом із супроводжуючим заходили в під’їзд. За попередньою версією слідства, вибуховий пристрій був прикріплений до електросамоката, залишеного поруч із будівлею.

Російські Telegram-канали та пропагандистське видання RT, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, підтвердили загибель Кирилова. Слідчий комітет РФ уже відкрив кримінальну справу за фактом вибуху. Обставини трагедії продовжують з’ясовувати.