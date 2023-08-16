Суспільство

Малюк розповів про умови виробництва українських надводних дронів “Sea Baby”

16 Серпня 2023 12:21
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дрони, сбу

Виготовлення морських надводних дронів, які Україна успішно використовувала для атаки на Кримський міст та російські кораблі, налагодили на території країни на одному з підземних виробництв. 

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк у коментарі CNN, пресслужба СБУ.

“Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України.

Наразі в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів”.

За словами Малюка, морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель “Оленегорський горняк” і танкер “SIG”, є власною технічною розробкою СБУ.

Він додав, що над розробкою даних дронів і їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники.

Морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, були названі “SeaBaby” (“Морський малюк”).

Голова СБУ розповів, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, були обладнані бойовою частиною 850 кг, а для враження десантного корабля і танкера було використано два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.

Також Малюк зазначив, що західні партнери не беруть участі в проведенні даних спецоперацій, але активно переймають досвід СБУ.


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