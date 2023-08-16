Малюк розповів про умови виробництва українських надводних дронів “Sea Baby”

Виготовлення морських надводних дронів, які Україна успішно використовувала для атаки на Кримський міст та російські кораблі, налагодили на території країни на одному з підземних виробництв.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк у коментарі CNN, пресслужба СБУ.

“Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України.

Наразі в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів”.

За словами Малюка, морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель “Оленегорський горняк” і танкер “SIG”, є власною технічною розробкою СБУ.

Він додав, що над розробкою даних дронів і їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники.

Морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, були названі “SeaBaby” (“Морський малюк”).

Голова СБУ розповів, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, були обладнані бойовою частиною 850 кг, а для враження десантного корабля і танкера було використано два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.

Також Малюк зазначив, що західні партнери не беруть участі в проведенні даних спецоперацій, але активно переймають досвід СБУ.