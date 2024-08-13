Кримінал

Киянину, який підпалював авто військових та готував замах на українського офіцера, оголосили підозру
13 Серпня 2024 11:55
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київ, сбу
Затримання зловмисника / СБУ

Поліція затримала 20-річного киянина, якого підозрюють у підпалі авто військових та підготовці замаху на українського офіцера. 

Про це повідомляє СБУ, Офіс генпрокурора та поліція Києва.

За даними правоохоронців, фігурант готував замах на військовослужбовця одного з підрозділів Сил оборони у Києві. Проте, щоб впевнитися у спроможності чоловіка виконати завдання, спецслужби РФ спершу дали йому два “тестових випробування” – підпалити авто українських захисників.

У поліції Києва кажуть, що підозрюваний протягом ночі підпалив два військових автомобілі на території Печерського району столиці.

Після цього він отримав нове доручення: встановити відеоспостереження за українським офіцером. Надалі ворог планував здійснити на нього замах, зазначають у СБУ.

Правоохоронці завчасно викрили ворожі плани і затримали фігуранта у власному помешканні, коли він готувався до проведення дорозвідки поблизу “цілі” і ще не встиг встановити камеру.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Наразі киянин перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.


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