Політика

Кнайсль, яка танцювала з Путіним, вирішила залишитися в РФ

3 Березня 2024 15:07
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росія
Володимир Путін танцює з Карін Кнайсль на її весіллі, 18 серпня 2018 року / Фото Reuters

Екс-глава МЗС Австрії, яка станцювала з Путіним, заявила про остаточний переїзд до РФ. Карін Кнайсль “пригледіла одне місце на сході Росії, де хотіла б побудувати будинок”, щоб залишитися там жити, наводить її слова ТАСС.

Влітку минулого року вона покинула Австрію нібито через “смертельні погрози” і якийсь час знімала будинок у Рязанській області. “Коли дивлюся, курки на вулиці, качки, кози – це мій світ”, – зізнавалася вона.

Кнайсль обіймала посаду глави МЗС Австрії з 2017 по 2019 рік – від правопопулістської Австрійської партії свободи. Після відставки вона увійшла до ради директорів “Роснефти”, а також писала колонки для російського пропагандистського каналу RT.


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