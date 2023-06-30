Харків’яни більше за інших пишаються тим, що є мешканцями свого міста

На запитання про те, чи відчувають вони гордість за те, що є мешканцями свого міста, позитивно відповіли 96% респондентів-харків’ян.
Такі дані наводяться у 8-му поглибленому дослідженні у сфері місцевого самоврядування в Україні.
Другий рядок у рейтингу посів Київ, де «так» відповіли 93% респондентів.
Також за результатами опитування 95% харків’ян повідомили, що не планують переїжджати з міста після війни.
На такі дані соціології відреагував міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, любов жителів до міста – незаперечний факт, і результати дослідження це підтверджують.