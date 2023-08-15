На Київщині “тилові” командири “преміювали” себе на майже 14 млн гривень

На Київщині повідомили про підозру ще двом командирам військової частини, які, за даними слідства, «виписували» собі «бойові» виплати, ніколи не бувши на фронті. Загалом командування отримало премій на майже 14 мільйонів гривень.

Про це повідомляють СБУ та ДБР.

Як з’ясували правоохоронці, шість посадовців Національної гвардії з першого дня повномасштабного вторгнення рф і до серпня 2022 року щомісяця нараховували собі «бойову» доплату в 100 тисяч гривень, хоча перебували в Києві, а не на передовій.

За даними слідства, до організації оборудки причетний заступник командира — начальник штабу військової частини.

Він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування «бойових» премій своїм підлеглим, насамперед керівному складу.

Зокрема, командиру дивізіону, командиру 3-го батальйону, начальнику відділення обліку особового складу, заступнику командира 1-го батальйону та командиру роти.

Щодо чотирьох посадовців: заступника командира — начальника штабу військової частини, командира дивізіону, заступника командира 1-го батальйону та командира роти, які нарахували доплати сумарно на майже 9 мільйонів грн, — обвинувальні акти вже скерували до суду.

Тепер повідомили про підозру командиру одного з батальйонів та начальнику відділення обліку особового складу військової частини, які завдали державі збитків на понад 4,5 мільйона грн.

Усі військові посадовці обвинувачуються та підозрюються в недбалому ставленні до військової служби — ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.