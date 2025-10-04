З’явилися перші результати парламентських виборів у Чехії

У Чехії добіг кінця другий день голосування на парламентських виборах. Дільниці закрили о 15:00 за Києвом, розпочався підрахунок голосів. Опозиційний рух ANO Андрея Бабіша, який планує скоротити допомогу Україні, наразі набирає майже 40% за результатами підрахунку 2% голосів.

Про це повідомляє Чеське телебачення.

Правляча коаліція SPOLU Петра Фіали станом на зараз набрала 19%, центристська партія STAN — 10,95%.

Як повідомляло раніше RFI, протягом 3-4 жовтня громадяни Чеської Республіки голосували за парламент. Загалом 4462 кандидатів претендували на 200 парламентських місць у Палаті депутатів.

За даними агентства ČTK, явка виборців на цьогорічних парламентських виборах перевищила 50%, а в деяких виборчих округах — понад 60%. На останніх виборах чотири роки тому на виборчі дільниці прийшли 65,4% виборців.

Лідер парламентських перегонів у Чехії

Популістська партія ANO колишнього прем’єр-міністра та олігарха Андрея Бабіша прагне повернутися до влади, випередивши правоцентристську коаліцію чинного прем’єр-міністра Петра Фіали. В разі перемоги, навіть без більшості, Бабіш зможе створити коаліцію з ультраправою партією SPD Томіо Окамура, якій опитування відводили близько 11–13% голосів. Але раніше президент Петр Павел зазначав пресі, що переговори про формування коаліції після парламентських виборів, імовірно, будуть непростими.

“Проєвропейський уряд має мало шансів на переобрання і, найімовірніше, буде переможений партією ANO Андрея Бабіша. Сувереністський мільярдер може повернутися на чолі країни через чотири роки після звільнення з посади. Це жахливий сценарій для його противників, які звинувачують Бабіша в тому, що він хоче повести Чеську Республіку стопами Угорщини Віктора Орбана”, — повідомляє журналіст Даніель Валлот.

Як повідомляли журналісти RFI, перемога Бабіша може підштовхнути Чехію до умовного “союзу” держав, що скептично налаштовані щодо України та передовсім військової допомоги Києву. Серед таких уже — Угорщина та Словаччина.

“Але варто також не забували про позицію президента Петра Павла — послідовного прихильника підтримки України та її членство у ЄС і НАТО”, — йдеться в публікації.