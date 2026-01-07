Повітряні сили: за ніч збито балістичну ракету та 81 ворожий дрон

У ніч на 7 січня російські війська атакували Україну балістичною ракетою та майже сотнею ударних безпілотників. Сили ППО знищили ракету та більшість ворожих дронів.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, з 18:00 6 січня противник атакував Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із району Таганрога в РФ, а також 95 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронами інших типів. Запуски безпілотників здійснювалися з напрямків Приморсько-Ахтарськ і Орел у РФ, Гвардійське в тимчасово окупованому Криму та Донецьк на тимчасово окупованій території України. Близько 60 дронів були типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Реклама

Реклама

За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряна оборона збила або подавила одну балістичну ракету та 81 ворожий безпілотник на півночі, в центрі та на сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на п’яти локаціях. Атака триває, у повітряному просторі України перебувають кілька ворожих безпілотників. У Повітряних силах закликали громадян дотримуватися правил безпеки.