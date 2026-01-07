В Умані через перевантаження електромережі загорілася зарядна станція

В Умані в одному з офісних приміщень сталася пожежа через перевантаження електромережі. Загорілася зарядна станція, вогонь пошкодив приміщення та майно.

Пожежа в офісі в Умані: через перевантаження мережі спалахнула зарядна станція / Фото: ДСНС Черкащини

Як повідомили у ДСНС України, займання виникло в офісному приміщенні міста Умань. Внаслідок пожежі було знищено натяжну стелю, пошкоджено офісні меблі та оргтехніку. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Постраждалих унаслідок події немає.

У ДСНС закликали громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час користування електроприладами, зокрема не перевантажувати електромережу, використовувати лише справні та сертифіковані пристрої, не залишати їх увімкненими без нагляду та уникати підключення до подовжувачів сумнівної якості.