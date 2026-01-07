        Суспільство

        Патрульна поліція попереджає: через сніг на перевалі ускладнений рух на трасі Київ — Чоп

        Сергій Бордовський
        7 Січня 2026 10:01
        На трасі М06 Київ — Чоп ускладнений рух вантажівок через сильний сніг / Фото: Патрульна поліція Львівської області
        На ділянці траси М06 Київ — Чоп у напрямку Закарпатської області зафіксовано ускладнення руху вантажного транспорту. Причина — значні опади снігу, зокрема в районі перевалу.

        Як повідомила Патрульна поліція України, рух вантажних транспортних засобів ускладнений на відрізку з 620-го по 704-й кілометр автодороги М06 Київ — Чоп. Водіїв просять за можливості скеровувати транспорт на місця відстою, щоб забезпечити роботу снігоприбиральної техніки на складних ділянках.

        У патрульній поліції закликали водіїв враховувати цю інформацію під час планування маршруту руху.

