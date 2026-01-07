Родинна афера на майже 40 млн грн: у столиці викрили схему із захоплення нерухомості

Поліцейські Києва викрили посадовців приватного акціонерного товариства, які заволоділи трьома об’єктами нерухомості у столиці. Йдеться про майнову шкоду на суму майже 40 млн гривень.

Як повідомляє Поліція Києва, фігурантами кримінального провадження є голова та учасниця наглядової ради одного з приватних акціонерних товариств — батько та донька. Слідство встановило, що вони без відома та згоди більшості акціонерів ініціювали укладення завідомо збиткових фінансових і іпотечних договорів.

За даними слідчих Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури, фігуранти уклали договір позики з іншим підконтрольним підприємством під заставу нерухомого майна товариства. Вартість цього майна в рази перевищувала суму самої позики.

Реклама

Реклама

У результаті правочинів майно як погашення заборгованості перейшло у власність іншої компанії, директором і кінцевим бенефіціаром якої є підозрювана. Йдеться про інженерно-лабораторний корпус площею понад 4 тис. кв. м, майстерню площею понад 160 кв. м та нежитлову будівлю загальною площею близько 440 кв. м.

Таким чином приватному акціонерному товариству завдано майнової шкоди на суму майже 40 мільйонів гривень. Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.