Росіяни вдарили по Дніпру: десятки будинків без вікон, поранені діти

Російські війська знову атакували житлові квартали та навчальні заклади у Дніпрі. Відомо щонайменше про сімох постраждалих, серед яких двоє дітей.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок атаки у понад десяти багатоповерхових будинках вибито кілька сотень, а можливо й близько тисячі вікон. Є інформація про пошкодження мереж опалення біля одного з будинків, а також про велику кількість згорілих автомобілів.

За попередніми даними, постраждали семеро людей, двоє з них — діти. У більшості зафіксована гостра реакція на стрес, проте є й осколкові поранення. Потерпілим надають допомогу міські лікарні.

Також зафіксовані руйнування у профтехучилищі, де готують слюсарів та кондитерів. Пожежу там ліквідували, однак пошкоджені майстерня та студентський гуртожиток. Крім того, постраждали два дитячі садочки та одна зі шкіл.

Місто продовжує збирати інформацію про інші руйнування. Комунальні служби вже розпочали роботи з ліквідації наслідків удару.